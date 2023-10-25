شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الجيش المصري صمام الأمان للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن "القوات المسلحة المصرية الرشيدة" وفقًا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس، هي صمام الأمان للمنطقة بالكامل.

وأضاف "غنيم"، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ تولى مسئولية البلاد فى 2014، عمل على تطوير الفلسفة العسكرية المصرية فى الإدارة، واستطاعت القوات المسلحة المصرية تقديم شكل جديد للمقاتل المصرى مجهز وفق أحدث المعايير العالمية فى الزى والتسليح والتدريب، وهناك تنوع كبير فى تسليح الجيش المصري، الذي أصبح من أقوى الجيوش فى المنطقة، ولكن هذه القوة يتم استخدامها برشد وحكمة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تغيير مفهوم التحول الرقمى داخل كل وحدات الجيش المصري، والاعتماد على تسجيل البيانات والمعلومات على قاعدة معلومات مؤمنة بالكامل، ومحمية بكل الوسائل الحديثة، لافتًا إلى أن: "نصر أكتوبر سيظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، وروح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة".