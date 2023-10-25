شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق إنسان النواب" تشيد بتحركات وجهود مصر المتواصلة لوقف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي؛ مؤكدة أن الجيش المصري يمتلك من القوة والقدرة والكفاءة لحماية الأمن القومي وحدودنا من الاتجاهات الأربعة.

وأشادت النائبة أمل سلامة برسائل الدعم التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال الجيش المصري بأن التسلح بالإيمان والصبر والعلم والمعرفة هم السبيل للنصر مع الأخذ بأسباب الأرض وأسباب السماء .

وثمنت تأكيد الرئيس خلال كلمته على أن الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي جدا جدا، في احتواء التصعيد وتهدئة الأمور فى غزة، والوصول إلى إيقاف هذا الصراع، ووقف إطلاق النار بشكل أو أخر.

كما أشادت بالتحركات والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب، وآخرها القمة المصرية الفرنسية بالقاهرة والتى جدد فيها الرئيس السيسي موقف مصر الرافض لفكرة التهجير القسرى أو نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية؛ أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في حق الشعب الفلسطينى؛ والمجتمع الدولى يقف عاجزا وصامتا أمام جرائم الإبادة الجماعية.