"النشرة": ‏سيارات الصليب الأحمر توجهت إلى بلدة يارون لإجلاء 6 مصابين بعد استهدافهم بغارة اسرائيلية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "‏سيارات الصليب الأحمر اللبناني توجهت إلى بلدة يارون لإجلاء ٦ مصابين بعد استهدافهم بالغارة الاسرائيلية قبل قليل". وذكر المراسل، أن "طائرات الجيش الاسرائيلي نفذت غارة على خراج بلدة الضهيرة في قضاء صور".

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