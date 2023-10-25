أفاد مجلس قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، في بيان، بأن "النائب الياس اسطفان زف خبرا مفبركا للزحليين مفاده ان المجلس البلدي قد وافق باغلبية اعضائه على مشروع تاهيل سوق البلاط المقدم من جمعية CDDG".
وأوضح المجلس، أن "الصحيح ان المجلس البلدي طالب ان تقوم هذه الجمعية بالاجابة على التساؤلات الكثيرة لاعضاء المجلس، ولم يعط اية موافقة على المشروع"، لافتاً الى أن "قرارات المجلس البلدي توثق في محاضر وتنشر".
وأضاف "فليتفضل اسطفان ويرفق مع الزفة الى الزحليين صورة عن القرار البلدي المزعوم، من أجل مصداقيته ليس إلا".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس قضاء زحلة في "الوطني الحر": لم نعط اي موافقة على مشروع تأهيل "سوق البلاط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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