هويدا الترك عقد اجتماعاً تنسيقيا للجنة ادارة الازمات والكوارث في محافظة النبطية

عقدت محافظ النبطية هويدا الترك اجتماعا تنسيقيا للجنة ادارة الازمات والكوارث في محافظة النبطية بهدف عرض اخر المستجدات على صعيد تأمين مساكن للنازحين من المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى تأمين كل المساعدات المطلوبة لهم .

وعرضت الترك، لآلية العمل ضمن غرفة العمليات في المحافظة، مشددةً على "ضرورة التنسيق مع البلديات من جهة، ومع الهيئات والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية التي تعنى يالشأن الاغاثي، كما وضعت آلية لتقديم المساعدات للنازحين بالتعاون مع البلديات وحسب مناطق ايوائهم".

كما عقدت الترك اجتماعا مع مندوبي عدد من الجمعيات المحلية والدولية سيما "شيلد، مرسي كور، وبنين" والتي تعنى بالشأن الاغاثي وجرى عرض لخطة عمل ضمن محافظة النبطية تهدف الى تقديم المساعدات للسكان المهددين بالاعتدءات الاسرائيلية.