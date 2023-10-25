العاروري: نحن و"حزب الله" في لقاءات مستمرة وعلى اتصال وتنسيق دائم على وحدة الهدف

أشار نائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، الى أننا "في لقاءات مستمرة، والاخوة في حزب الله على كافة المستويات منخرطون في هذه المعركة، وهي معركتهم كما هي معركتنا".

ولفت العاروري، في حديث لقناة "المنار"، الى أننا "نحن والاخوة في حزب الله وكل قوى المقاومة على اتصال وتنسيق دائم على وحدة الهدف، وسعدنا وتشرفنا بلقاء الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله وهو أحد أبرز المجاهدين على طريق القدس، وهو قدّم ابنه على هذا الدرب".

وأكد أننا "نشهد ملحمة بطولية في لبنان مع المحتل على طول الحدود الجنوبية حيث تندلع اشتباكات يومية ويسقط شهداء يوميًا من حزب الله وسرايا القدس وكتائب القسام".

وتوجه الى الجيش الإسرائيلي بالقول "جبهة القتال التي رأيتها في 7 تشرين الأول التي أهانتك أنت المعني عنها بسبب الجرائم التي ارتكبتها من عشرات السنين، وكلما زادت جرائمكم كلما زاد العقاب وستندمون عليها طويلًا وكثيرًا".

وشدد على أن "المحتجزين لدينا من الأجانب هم ضيوف أما الأسرى الصهاينة سيخضعون للتبادل مع أسرانا وإخواننا".

وكان قد استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم، الأمينَ العام ‏لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة، ونائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري.