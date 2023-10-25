وكالة الطاقة الذرية: انفجارات هشمت نوافذ بمحطة خميلنيتسكي النووية في أوكرانيا

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم إن انفجارات قوية وقعت بالقرب من منطقة محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في أوكرانيا وأدت لتهشيم نوافذ في الموقع خلال الليل، لكنها لم تؤثر على عمليات المحطة أو اتصالها بالشبكة.

وأضافت الوكالة أن الانفجارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا عن بعض محطات مراقبة الإشعاع خارج الموقع.

وذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "أن العديد من النوافذ في الموقع تهشمت تظهر مدى قرب الانفجارات. في المرة القادمة، قد لا نكون محظوظين إلى هذا الحد".