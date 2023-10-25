بايدن: لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 تشرين الاول بين إسرائيل والفلسطينيين

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 تشرين الاول بين إسرائيل والفلسطينيين. وذكر أن المرحلة اللاحقة يجب أن تتمثل في حل الدولتين وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل.
ولفت بايدن الى إنه يعتقد أن إسرائيل بحاجة للدفاع عن مواطنيها وفي الوقت نفسه حماية المدنيين الأبرياء في غزة الذين وقعوا ضحايا للصراع بين إسرائيل وحركة "حماس". كما كرر بايدن الدعوة إلى حل الدولتين بمجرد أن يهدأ الصراع الحالي.
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