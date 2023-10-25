انطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة

انطلق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة. وفي السياق، افادت وسائل اعلام اسرائيلية بسقوط صاروخين من غزة في "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب.

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