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«لن أتحدث عن الوقت حفاظا على حياة الجنود».. نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول غزة بريا

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاحتلال يتحضر لدخول غزة بريا، لكنه لن يتحدث عن الوقت حفاظًا على حياة الجنود.

وقال نتنياهو، في خطاب له اليوم الأربعاء: "ننتظر الظروف السانحة لبدء العملية البرية في غزة، وسنجعل حماس تدفع ثمن أفعالها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يجب على المدنيين في غزة الانتقال إلى جنوب القطاع، وسنفعل كل ما بوسعنا لإعادة الرهائن إلى الوطن".

وتابع: "سيتعين على الجميع تقديم إجابات حول الفشل الأمني في غلاف غزة، بما في ذلك أنا، لكن بعد الحرب" مؤكدا على أن أعضاء حمـاس تحت النار، داخل وخارج قطاع غزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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