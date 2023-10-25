شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لم أطلب من إسرائيل تأجيل الهجوم البري ولا أثق بحصيلة الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، أن يكون قد طلب من إسرائيل إرجاء عمليتها البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج «حماس» عن الرهائن الذين تحتجزهم، مشدداً على أنه لا يثق بحصيلة القتلى في القطاع التي يعلنها الفلسطينيون.

وقال بايدن بشأن مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه العملية «هي قرارهم ولم أطلب تأجيلها. ما أشرت إليه معه هو أنه إذا أمكن إخراج هؤلاء الرهائن بسلام، فهذا ما يجب علينا فعله». وشدد بايدن على أنه «لا يثق» بحصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحكومة «حماس».

كما أكد بايدن الأربعاء بأن لدى إسرائيل الحق في الرد على هجوم حماس لكن يتعيّن عليها في الوقت ذاته «بذل كل ما في وسعها» لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، مشدداً على أن «حماس» لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وشدد بايدن على رفضه هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأنها يجب أن «تتوقف فوراً».