شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سابق في البنتاغون: مقتل جنود أمريكيين تسللوا لغزة.. وهذه مهمتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أنه جرت تصفية مفرزة من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية في قطاع غزة، حاولت استطلاع مكان الرهائن.

وقال ماكغريغور: «على مدى ال 24 ساعة الماضية أو نحو ذلك، ذهب بعض من قواتنا الخاصة (الأمريكية) والإسرائيلية إلى قطاع غزة، للاستطلاع وتحديد السبل الممكنة لتحرير الرهائن، وتم إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى أشلاء».

وأضاف الخبير أنه ليس فقط لا يستطيع تصور انتصار إسرائيلي بشكل أو بآخر؛ بل يعد الصراع خطراً جداً على الولايات المتحدة نفسها؛ بسبب خطر الحرب مع إيران.

ووفقاً لماكغريغور، فإن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى «أضعف نقطة» لها في التاريخ الحديث، وبالتالي فإن البلاد ليست مستعدة للتورط أكثر في صراع واسع النطاق. وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في إسرائيل، لبحث مسائل «التخطيط».

وقبل أيام، أعلنت «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة حماس أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.

وأفاد موقع «واينت» العبري، بأن «العريف تامير باراك، 19 عاماً، جندي إسرائيلي، قتل خلال عملية جمع معلومات عن المفقودين والمختطفين في قطاع غزة، في منطقة كيسوفيم». وأضاف أن باراك، (مقاتل في فوج الهندسة القتالية) قتل بصاروخ مضاد للدبابات استهدف دبابة وعربة هندسية خلال العملية. ولفت الموقع إلى أنه إضافة إلى مقتل باراك، أصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة وخفيفة خلال العملية المذكورة.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تكثيف ضرباته ضد غزة استعداداً للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري «علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر».