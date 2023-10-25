شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتدرب على توجيه ضربة نووية هائلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بيان للكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا اختبرت بنجاح قدرتها على توجيه ضربة نووية انتقامية هائلة برًا وبحرًا وجوًا.

وجاء في البيان أن روسيا نفذت "إطلاقًا عمليًا لصواريخ باليستية وصواريخ كروز في التدريب".

تجارب نووية

عرض التلفزيون الحكومي لقطات لوزير الدفاع سيرجي شويجو، وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التدريبات.

وقال بيان الكرملين، إن صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز يارس، أُطلق من موقع اختبار في أقصى شرق روسيا، وإن غواصة تعمل بالطاقة النووية أطلقت صاروخًا باليستيًا من بحر بارنتس، وإن طائرات مقاتلة بعيدة المدى، من طراز تي.يو-95إم.إس، أجرت احتبارًا على إطلاق صواريخ كروز من الجو.

وتأتي هذه المناورات في وقت تخوض فيه روسيا ما تصفه بمواجهة وجودية مع الغرب بشأن أوكرانيا، وفي وقت تلغي فيه تصديقها على معاهدة محورية للحد من التجارب النووية.