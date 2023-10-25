المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في مؤتمر الصناعات الغذائية في جامعة الدول العربية



ياسر رشاد - القاهرة - شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مؤتمر رفيع المستوى حول الصناعات الغذائية من أجل أمن غذائي مستدام، بتنظيم جامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسط والوكالة الألمانية للتنمية في الفترة من 22 – 23 أكتوبر 2023 فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .



وقد تناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدة قضايا مرتبطة باستدامة الصناعات الغذائية والتحديات التى تواجهها هذه الصناعات كارتفاع أسعار الطاقة وعدم الاعتماد الكافي على التكنولوجيا وارتفاع نسبة الفاقد والهدر في الغذاء مع اعتماد المنطقة العربية على استيراد حوالي 40% من غذائها الأمر الذي يتطلب تحول النظم الزراعية الغذائية لضمان استيفاء الأحتياجات الغذائية للسكان ، خاصة مع تزايد الاعداد السكانية في المستقبل ، وتناول المؤتمر في جلساته الثلاث عدة قضايا ترتبط باستدامة النظم الزراعية الغذائية والصناعات الغذائية، مثل ضرورة تبنى التكنولوجيا والتحول الرقمي في إنتاج الأغذية وتصنيعها بالاستفادة من التدريب ورفع قدرات العاملين في مجال التصنيع الغذائي والزراعة مع ضرورة وجود بنية تحتية في السياسات واللوائح التى توفر الحوافز للقطاع الخاص للعمل في الصناعات الغذائية بشكل اكثر استدامة .



وفي الجلسة الختامية شاركت ممثلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جلسة بعنوان كيف يمكن جعل الصناعات الغذائية أكثر استدامة وشمولية، عرضت فيها بعض المشروعات والمبادرات للمنظمة في هذا المجال كمشروع تنميه جنوب سيناء الذى اعتمد نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء في المناخ للأغذية وتصنيفها بالاستفادة من حصاد المياه وضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية وزراعة النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الغذائية في الصوب البلاستيكية، الامر الذي وفر وظائف عمل لسكان المنطقة وساهم في ارتفاع مستويات الأمن الغذائى .



كما طرحت ممثلة المنظمة بعض القضايا الهامة في طريق التحول لاستدامة الصناعات الغذائية كالتدريب والتعليم لتضمن الكنولوجيا في التصنيع الغذائي، واهميه وجود سياسات تحفيزية للقطاع الخاص للعمل في هذا المجال مع ضرورة دعم صغار المزارعين ، إلى جانب أهمية تبادل التجارب الناجحة والدروس المستفادة بين الدول العربية من قصص النجاح من داخل المنطقة وخارجها .