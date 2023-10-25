الولايات المتحدة تعتزم التنافس مع الصين على كافة الجبهات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تعتزم التنافس مع الصين على جميع الجبهات، لكنها لا تسعى للصراع معها.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأسترالي: "نعتزم التنافس مع الصين على كل الجبهات، لكننا لا نسعى للصراع معها".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية الصيني سيزور واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مباحثات تتناول سبل إدارة التوترات بين البلدين والتمهيد على الأرجح لزيارة يحتمل أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة قبل نهاية العام.

وأضاف المسؤولون أن وانغ سيزور واشنطن من الخميس إلى السبت وسيلتقي نظيره الأمريكي، ليصبح بذلك أرفع مسؤول صيني يزور الولايات المتحدة منذ ما يقرب من خمس سنوات.