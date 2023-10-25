نتنياهو: القرار بالحرب اتخذ من مجلس الوزراء المصغر

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثه التلفزيون اليوم الأربعاء إن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري على قطاع غزة، وأن القرار بالحرب اتخذ من مجلس الوزراء المصغر -مجلس الحرب-، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو أي معلومات أخرى.

وأوضح هدفنا الآن هو الانتصار في الحرب على قوى الإرهاب.

وأضاف أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان اليوم إن هناك 309 جنود قتلى و220 أسيرا في غزة.

وأضاف أن أهداف الحرب البرية على غزة هي القضاء على حماس وبنيتها التحتية وإعادة المخطوفين.

ولليوم التاسع عشر على التوالي تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة بشكل همجي، بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس وفصائل فلسطينية مقاومة وأسفرت عن مقتل 1400 شخص.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 6600 شهيد منهم 2704 طفلا و1584 سيدة و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17439 آخرين منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.

وصرح المتحدث باسم الصحة في غزة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الإحصائيات تظهر أن 65% من ضحايا الأسبوع الجاري كانت في جنوب قطاع غزة والتي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.