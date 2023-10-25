تصريحات نارية من رئيس النواب الأمريكي الجديد بعد انتخابه رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أدى النائب "مايك جونسون" من ولاية لويزيانا الأمريكية، اليمين كرئيس لمجلس النواب، قائلًا "نحن نعيش حالة من التحزب في الولايات المتحدة، والأمريكيون يفقدون ثقتهم بالحكومة ويجب أن نُكافح لتغيير ذلك"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف جونسون: "علينا إعادة الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح قبل فوات الأوان".

وأشار إلى أن الدين العام هو أكثر ما يُهدد الولايات المتحدة الأمريكية، مُؤكدًا أن مجلس النواب سيشكل لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل هذا الموضوع.

انتخاب مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي:

وكان مجلس النواب الأمريكي، أعلن اليوم الأربعاء، انتخاب مايك جونسون رئيسًا له، وذلك بعد 3 أسابيع من الإطاحة التاريخية بكيفين مكارثي.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، انتخب الجمهوريون في مجلس النواب النائب مايك جونسون رئيسًا جديدًا له، وهي لحظة مهمة تأتي بعد ثلاثة أسابيع من عزل مكارثي.

وصوت نحو 220 نائبًا لجونسون، فيما صوت 209 آخرين للديمقراطي حكيم جيفريز.

وكان هناك دعم جماعي من الحزب الجمهوري خلف جونسون. وكان الجمهوري فان أوردن غائبًا عن التصويت.

وكان جونسون مُؤيدًا قويًا للرئيس السابق دونالد ترامب وكان شخصية رئيسية في الكونجرس خلال الجهود الفاشلة لإلغاء انتخابات 2020.