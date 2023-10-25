السفير خليل الذوادي : قمة القاهرة للسلام موقف وقضية

ياسر رشاد - القاهرة -

قال السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭

أن شعب فلسطين يحظى بكل الاحترام والرعاية عندما كان يأتي ليساهم بخبرته وتجربته في حركة التعليم والثقافة، والإيمان بقضيته العادلة وهو يواجه الجحود والنكران من قوى الشر التي لا تريد له وطنًا أو أرضًا وتعتبره في خانة اللاجئين إلى الأبد.

وأضاف السفير الذوادي في مقاله الاسبوعي علي صفحات جريدة الأيام أن إسرائيل تشن حربًا غير متكافئة على قطاع غزة لتقتل الأطفال والنساء وكبار السن، وتفرض حصارًا جائرًا يعاني منه الجميع، ويتم دك المنازل والاعتداء الآثم على المنازل والمساجد والكنائس دون الأخذ بعين الاعتبار للإنسانية والمواطنة الحقة لأبناء فلسطين الأبية.

لافتا إلي أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لعقد قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر 2023م لتلتئم بالقاهرة.

وتابع الذوادي أن الرئيس السيسي أطلق بصراحته المعهودة ان شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة تترقب بعيون متسعة، مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالاً بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري في إسرائيل والأرض الفلسطينية.

وأشاد الذوادي بكلمة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خاصة طالب بضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي ضد أهالي القطاع من المدنيين، وفتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة بالكامل مع تأمين استمرار إمدادات الغذاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل القطاع.