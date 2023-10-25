بايدن يكشف حقيقة علاقته بتأخر الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بأنه لم يطلب من إسرائيل تأجيل الهجوم البري على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد "بايدن"، أنه لا عودة للوضع الذي كان قائمًا في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، مُشددًا على أن إسرائيل التمسك بقوانين الحرب وفعل كل ما بوسعها لحماية المدنيين الأبرياء.

وأضاف: "لست واثقًا من عدد القتلى الذي تعلنه حماس، علينا أن نتذكر أن حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين".

وتابع: "المرحلة اللاحقة يجب أن تتمثل في حل الدولتين وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل".

وأكد بايدن، الثلاثاء، أنّه لا يمكن الحديث عن أيّ مباحثات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل لن تعلن عن موعد الهجوم البري على غزة، مشيرًا إلى أنه يجرى التحضير لذلك.

وذكر نتنياهو: "سيتم التوصل لموعد الغزو البري عبر توافق الآراء. نستعد لغزو بري ولن أخوض في تفاصيل".

وأوضح أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب.

بايدن يُعلّق على بدء دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة:

علّق الرئيس الأمريكي "جو بايدن، على بدء دخول المساعدات الإنسانية بشكل مُنتظم من معبر رفح إلى قطاع غزة ووصولها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الإثنين.

وصرح بايدن في منشور عبر صفحته على منصة إكس: "في نهاية الأسبوع الماضي، عبرت أول قافلة من المساعدات الإنسانية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الحدود إلى قطاع غزة ووصلت إلى الفلسطينيين المحتاجين".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ملحة وعاجلة ويجب أن تتحرك".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام المختلفة، بدخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة اليوم عبر معبر رفح والتي تضم 20 شحنة.

بايدن يطلب من الكونجرس مُخصصات أمنية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل:

طلب الرئيس الأمريكي "جوزيف روبينيت بايدن"، مُخصصات أمنية ضخمة بقيمة 105 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية قدرها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلا أنها ستصطدم على الأرجح بحالة الفوضى التي يشهدها الكونجرس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة.