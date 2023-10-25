نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد للعملية البرية في غزة وقد تم تحديد موعدها بإجماع

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في كلمة اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للعملية البرية في قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو أي معلومات أخرى.

وأضاف نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أنه تم تحديد موعد العملية البرية بالإجماع من قبل مجلس إدارة الحرب، لضمان الظروف المثلى لجنودنا، مردفًا بالقول لن أخوض في التفاصيل.



وتابع قائلًا "يوم السابع من أكتوبر كان يومًا أسود في تاريخ إسرائيل وعلينا جميعًا تقديم إجابات بما في ذلك أنا ولكن فقط بعد الحرب وسيتم التحقيق في الفشل بشكل كامل".

وصرح نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد بأنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتابع قائلًا"نحن نعمل على مدار الساعة لتحقيق أهداف الحرب، دون أي اعتبارات سياسية.. أمام أعيننا ليس سوى إنقاذ إسرائيل وتحقيق النصر".

وأفاد بأنهم يقومون بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس لديارهم، كما قال إن الحكومة تعمل على الوصول إلى من يحتاجون إليها.. لقد قمنا بإجلاء العائلات بتمويل كامل ونقوم بصياغة برامج المساعدة، ولن نترك أحدًا خلفنا، وسنعيد بناء المستوطنات والكيبوتسات من التراب، وسنعيد بناء المجتمعات".

وطلب رئيس الوزراء في كلمته من المدنيين في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع.

وأشار في السياق إلى أنه يتم تشجيع الإسرائيليين على تسليح أنفسهم بالأسلحة الشخصية بطريقة خاضعة للرقابة.