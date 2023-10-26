شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابي لصالون التنسيقية: جهود وإدارة مصر للتعامل مع الأزمة الفلسطينية ناجحة وتتسم بالحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن جهود مصر في التدخل لحل الأزمة الفلسطينية ليست المرة الأولى لحماية الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والدورية التي لم تكن مثل الانتهاكات الأخيرة التي تمت منذ ٧ أكتوبر.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مصر وفلسطين.. قيادة تاريخية لنصرة القضية ورفض مخططات التصفية والتهجير".

وأضاف العرابي، أن اجتماع مجلس الأمن القومي والجلسة التاريخية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ستة نقاط مهمة نفذتها مصر دبلوماسيا ودولياً، مشيرا إلى أن هناك اتصالات دولية تجريها مصر مع عدة أطراف على مستويات مختلفة من الدبلوماسيين والسياسيين؛ بعضها من الممكن أن يكون غير معلن لكن السياسة الخارجية المصرية والخطوات التي اتخذتها رئاسة الدولة التي تتحرك برصانة شديدة جدا وموقف غير مسبوق وحكمة كبيرة وضبط نفس وسط إجراءات تسعى لجر الدولة للعديد من الأوضاع والضغوط، إلا أننا مارسنا الصبر الطويل وضبط النفس وإدارة الأزمة الآن تعد إدارة ناجحة.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والنائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.