شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العربي الناصري: تحركات مصر صنعت رأيا عالميا بشأن قضية فلسطين ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية من صناعة راي عالمي إزاء القضية الفلسطينية من أجل الوصول إلي هدنة وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

ورصد "أبو العلا" خلال تصريحات لليوم السابع ، تحركات مصر بشأن القضية الفلسطينية ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجري اتصالات ومباحثات مع أطراف القضية علي المستوي الدولي، كما استطاعت مصر استقبال أهم زعماء العالم بجانب ذلك أقامت قمة القاهرة للسلام.

وأشار إلى أن مصر عملت منذ اللحظات الأولى في العمل علي إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في فلسطين ، كما أنها كانت حريصة علي أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص مصر التوصل إلى توافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام من خلال البدء بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا أن ما تقوم به سلطات الإحتلال الإسرائيلى بمثابة محاولة لإبادة الفلسطينيين ومجازر البشرية، مؤكدا أن ما ترتكبه اسرائيل من جرائم يستوجب إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وتجريم استخدام سياسة التجويع ومنع المياه والكهرباء والدواء التى يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى والتى تمتد إلى حرب الإبادة الجماعية والقتل العشوائى والممنهج للأطفال والنساء والشيوخ، واستهداف المستشفيات والكنائس والمساجد، ومحطات المياه والكهرباء، وتفجير المنازل.