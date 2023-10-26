شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: زيارة 4 رؤساء دول كبرى إلى مصر دليل على أنها صوت السلام العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر أصبحت صوت السلام العالمى، باستضافة هذا الحشد الدولى الكبير من خلال اللقاءات الدولية التي شهدتها القاهرة، باستضافة نحو 4 من رؤساء وزعماء الدول الكبرى لحل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلي الحشد العالمي خلال قمة القاهرة للسلام السبت الماضي.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدور المصرى التاريخى تجاه القضية الفلسطينية بعيدا عن الشعارات او العبارات الرنانة مؤكدا أن الحل الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى دولة مستقلة، وهو ما تؤكد عليه الدولة المصرية في العديد من لقاءاتها الدولية مع زعماء كبرى الدول الاجنبية.

وتابع ، أن مصر دائمًا هي المحور والضمير الحي للعالم ومفتاح السلام بشكل حقيقي وهو ما أكدته رسائل الرئيس السيسي في الكثير من لقاءاته وخطاباته ، لافتا أن الرئيس السيسي يُثبت للعالم يومًا بعد يوم أنه يمتلك من القدرة والرؤية ما يمنع إنزلاق العالم في حرب عالمية جديدة لا يعلم أحد نهايتها.