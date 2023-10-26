شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: شعب مصر توحده القضايا الوطنية ويصطف خلف القيادة السياسية في الشدائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن شعب مصر توحده القضايا الوطنية وتظهر قوته تجاه القضايا التي تحتاج إلى حزم وتحديدا المخاطر الناتجة عن العدو أو الخصم.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مصر وفلسطين.. قيادة تاريخية لنصرة القضية ورفض مخططات التصفية والتهجير".

وأضاف عبد العال، أن دور حزب التجمع في الأزمة الفلسطينية هو تحليل الحدث من وجهة نظرنا بما لا يتعارض مع هدف سياسة مصر الخارجية ودبلوماسيتها.

وتابع: "إننا أمام تحول تاريخي من الممكن أن تكون غزة البؤرة التي من خلالها يتم تقسيم المنطقة، وتقسيم الشام، والمستهدف الأكبر هو إضعاف مصر، إلا أن الشعب المصري عند حدوث أزمة توحد ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر واصطف حول القيادة السياسية".

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والنائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.