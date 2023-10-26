شكرا لقرائتكم خبر عن سيد شمس الدين:مصر حملت المجتمع الدولي مسؤوليته فى أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الفاعل والقوي لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل مع الأزمة بحكمة وموضوعية شديدة، في ضوء الأحداث والمعطيات وخلق، موقفا مصريا شكل وسيلة ضغط قوية على المجتمع الدولي الذي شهد بذلك.

وقال سيد شمس الدين، إن مصر نجحت في إدارة الأزمة والتعامل باحترافية شديدة فى نقل الصورة والجرائم، كما عملت منذ اللحظات الأولى في العمل علي إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وشدد النائب البرلماني على أن مصر كانت حريصة علي أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما أكدت على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويتمتع شعبه بكافة حقوقه، بجانب استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصورة عاجلة، ووقف إطلاق النار الفوري.

كما أكد أن مصر تحاول إنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الهجوم الغاشم تجاه سكان غزة.