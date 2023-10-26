قصف عنيف قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسلسلة من الغارات على محافظة خانيونس جنوب غزة

افادت وسائل اعلام فلسطينية عن قصف اسرائيلي عنيف قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة من الغارات على محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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