سفارة أميركا بالكويت: تقليص أنشطتنا بالقواعد العسكرية الأميركية لتقتصر على الفعاليات الأساسية والرسمية

اعلنت السفارة الأميركية بالكويت عن تقليص أنشطتنا بالقواعد العسكرية الأميركية لتقتصر على الفعاليات الأساسية والرسمية. ولفتت الى انها تعلم بالتهديدات التي أطلقتها ألوية "الوعد الحق" بالعراق على مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف القواعد العسكرية الأميركية بالكويت.

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