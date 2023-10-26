مجلس الأمن الدولي يفشل في تبنّي مشروع قرار أميركي لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي في تبنّي مشروع قرار أميركي لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة، وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة.
واشار المندوب الصيني في مجلس الأمن الى ان مشروع القرار الأمسركي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل، ولفت الى اننا سنصوت لصالح مشروع القرار الروسي بشأن غزة.
المندوب الروسي في مجلس الأمن اعتبر بان مشروع القرار الأميركي هو بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الإسرائيلي، ولا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأميركي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تمامًا.
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