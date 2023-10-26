تقدم بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "بأحر التعازي من مراسل الجزيرة وائل الدحدوح باستشهاد عائلته نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. كما ندين ونشجب قتل السكان المدنيين والصحافيين، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية".

كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الحريري: نتقدم بأحر التعازي من وائل الدحدوح ونشجب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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