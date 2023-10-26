"أنصار الله": استهداف الإعلاميين في غزة ولبنان محاولة فاشلة لإرهابهم ومعاقبتهم على نقل الصورة الحقيقية

أشار الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام، الى أن "‏مجازر وحشية يرتكبها العدو الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع العالم وبدعم أميركي غربي فاضح". ورأى عبد السلام، أن "استهداف الإعلاميين في غزة وجنوب لبنان وعائلاتهم محاولة فاشلة لإرهابهم ومعاقبتهم على نقل الصورة الحقيقية للعدو".

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