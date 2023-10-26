اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان قوات الدفاع الجوي اعترضت قبل قليل صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة مأهولة تابعة للجيش الإسرائيلي، وردت طائرة تابعة لسلاح الجو بقصف مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية وقصفنا مصدر إطلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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