المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوضح: لماذا استهدفت إسرائيل أسرة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف عائلة المراسل الصحفي بقناة "الجزيرة"، وائل الدحدوح، في المنزل الذي لجأوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال معروف، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، إن "ارتقاء زوجة الزميل الدحدوح وابنه وابنته جاء بعد تهديدات تعرّض لها من قبل الاحتلال، لإيقافه عن أداء رسالته الصحفية وتوثيق الجرائم النازية التي يرتكبها في غزة".

وأضاف المكتب في بيان: "يتقدم المكتب الإعلامي الحكومي وجموع الصحفيون الفلسطينيون بأحر التعازي والمواساة من الزميل الصحفي وائل الدحدوح لارتقاء زوجته وابنه وابنته وإصابة آخرين بعدما استهدف الاحتلال منزلاً لجأوا إليه في مخيم النصيرات".

وتابع البيان: "إن الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة الزميل الصحفي وائل الدحدوح تعدّ حلقة من حلقات المحرقة الصهيونية النازية، التي تمارس ضد أهالي قطاع غزة والصحفيين الذين يستهدفهم بشكل مباشر".

وأشاد المكتب الإعلامي في غزة "بجهود الزملاء الصحفيين والزميل الدحدوح في نقل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي كان إحداها جريمة قتل أسرته، وإذ نعزيه برحيل عدد من أفراد أسرته لندعو الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمه وذويه الصبر وحسن العزاء".

وأكد "أن تعمّد استهداف الاحتلال الطواقم الصحفية والمدنيين في عدوانه الهمجي على القطاع لن يوقف مسيرة الصحفيين في توثيق جرائمه النازية المستمرة منذ عدوانه على فلسطين في العام 1948م".

وختم البيان بالقول: "الرحمة للشهداء.. وستبقى مسيرة الحقيقة مستمرة" .