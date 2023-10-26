روسيا والصين تُفشلان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

رفض مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن.

وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين يدين حركة "حماس" ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وجاء في مشروع القرار الأمريكي أن "يرفض مجلس الأمن ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي ارتكبته حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية، والذي وقع في إسرائيل منذ 7 أكتوبر".

ويؤكد مشروع القرار الأمريكي أيضا "حق إسرائيل الثابت في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين."

وفي وقت سابق، وزعت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية، ولكن قابله مجلس الأمن بالرفض.

كما فشل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.