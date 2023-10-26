شكرا لقرائتكم خبر عن تشيكيا تعتزم شراء 48 صاروخ جو-جو من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براغ - (أ ف ب)

أعلنت جمهورية التشيك، الأربعاء، أنها ستشتري 48 صاروخ جو-جو طويل المدى من طراز «أي-ديربي» من إسرائيل، في محاولتها تعزيز قدراتها الدفاعية مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

وستنفق الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، نحو 2,8 مليار كرونة (120 مليون دولار)، على الصواريخ التي تصنّعها شركة رافائيل الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، والتي من المقرر أن يتم توريدها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2027.

ويمكن لهذه الصواريخ أن تدمّر مسيّرات، ومروحيات، وطائرات، وصواريخ في مدى يصل إلى 80 كيلومتراً، وعلى ارتفاع 20 كيلومتراً.

وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا في بيان «أظهرت الحرب في أوكرانيا أهمية الدفاع ضد الهجمات الجوية، سواء كانت من مسيّرات، أو قوة جوية عادية».

وستُضاف هذه الصواريخ إلى أربع بطاريات لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى من طراز «سبايدر»، من صنع رافائيل، والتي ستحصل عليها براغ بموجب عقد يعود لعام 2021 بقيمة 630 مليون دولار.

وأشارت تشيرنوخوفا، إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على صفقة الصواريخ بحلول نهاية الشهر.

وقدمت الجمهورية التشيكية مساعدات عسكرية كبيرة لكييف منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وتعهّدت برفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي ناتجها المحلي كما يطلب حلف شمال الأطلسي، اعتباراً من عام 2024.

في سبتمبر/ أيلول، وقّعت براغ عقداً بقيمة 6,5 مليون دولار لشراء 24 مقاتلة من طراز «إف-35» أمريكية الصنع.

وتقيم الجمهورية التشيكية علاقات وثيقة مع إسرائيل وتُعدّ من حلفائها الوثيقين في أوروبا.

ويزور رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، حالياً إسرائيل لإظهار الدعم لها في حربها مع حركة «حماس».