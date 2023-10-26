شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: روسيا استهدفت محطة نووية بالمسيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا كان يستهدف على الأرجح محطة الطاقة النووية هناك، مضيفا أن هذا دليل على الحاجة لفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "من المرجح أن يكون هدف الطائرات المسيرة محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية. وقد حطمت موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار النوافذ، بما في ذلك في مباني محطة الطاقة النووية".

الحرب الروسية الأوكرانية

تابع زيلينسكي قائلا إن كل ضربة روسية "خاصة تلك التي تتسم بالجرأة الكافية لاستهداف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت الحيوية، بمثابة حجة على أن الضغط على الدولة الإرهابية غير كاف".