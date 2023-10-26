مصر: إدخال 20 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - العريش (الاتحاد)

سلمت السلطات المصرية، في ساعة مبكرة من صباح أمس، الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والطبية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» و«الهلال الأحمر» الفلسطيني من معبر رفح، تمهيداً لدخولها إلى قطع غزة.

وقال مصدر أمني مصري مسؤول: إن عملية التسليم جرت وفقاً للآلية الجديدة المتبعة حالياً فى دخول المساعدات، وهي دخول المساعدات إلى معبر «العوجا» التجاري بوسط سيناء لعبورها لمعبر «نيتسانا» الإسرائيلي لفحصها وتفتيشها ثم العودة إلى معبر رفح المصري ثم تسليمها إلى «الأونروا» و«الهلال الأحمر» الفلسطيني.

من جهته، أفاد الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بأن الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأونروا تسلما الدفعة الرابعة من المساعدات، وهي 20 شاحنة تتضمن أدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال ومياه معدنية، ليرتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة من معبر رفح إلى 74، وأضاف أنه من المنتظر إدخال 20 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية أخرى قريباً.