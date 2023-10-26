وزير الدفاع الروسي يتفقد الخطوط الأمامية للقتال

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الوزير سيرجي شويجو تفقد مراكز قيادة للقوات الروسية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، خلال زيارة بالقرب من الخطوط الأمامية للقتال.

وظهر شويجو مرات عدة هذا الشهر في مقاطع مصورة تهدف إلى إظهار الثقة بالقوات الروسية.

وقال شويجو للجنود الروس: إن جهودهم «تقلل فرص» القوات الأوكرانية.

وبدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو الماضي، واستعادت السيطرة على قرى في الشرق والجنوب، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير من تقدمها السريع في شمال شرق البلاد قبل عام.

وذكرت الوزارة، أن شويجو تلقى إحاطة بشأن تدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات المسيرة.

وحصلت زيارة شويجو للجبهة، وهي الأولى من نوعها منذ مطلع أغسطس، في وقت كثفت القوات الروسية هجماتها في الأسابيع الأخيرة على مدينة أفدييفكا الصناعية في شرق أوكرانيا بهدف السيطرة عليها. ووصل شويجو إلى مركز «فوستوك» في شرق أوكرانيا في مروحية، وفق مقطع فيديو بثه الجيش الروسي، وعرض عليه القادة العسكريون تقريراً حول الوضع على الجبهة وتدريب الوحدات الخاصة الروسية المكلفة تسيير الطائرات من دون طيار.

كما بحث مع عسكريين كبار الاستعدادات قبل الشتاء ولا سيما تجهيزات التدفئة للجنود، بحسب بيان الجيش.