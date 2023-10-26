مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

انتخب الجمهوريون أخيراً رئيساً لمجلس النواب الأميركي أمس، ليطووا صفحة خلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللاً في الكونغرس في فترة تشهد أزمات دولية وداخلية.

ونال جونسون (51 عاماً) الذي يعد حليفاً للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كالرئيس الـ56 لمجلس النواب المعطّل منذ أطاح الجناح اليميني في الحزب الجمهوري بكيفن ماكارثي في الثالث من أكتوبر.

وكان النائب عن لويزيانا رابع جمهوري يختاره الحزب في غضون 3 أسابيع للحلول مكان ماكارثي، لكنه الوحيد الذي حشد الدعم الكافي في المجلس، حيث وقف النواب للتصفيق له بحرارة.

وقال جونسون للصحافيين وسط تصفيق النواب عقب تسميته إن «الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب موحّدة».

وفضلاً عن كونه خيار حزبه الأول، استفاد جونسون من الحاجة الملحة التي شعر بها النواب لوضع حد للفوضى في المجلس، علماً بأن الفوز بالمنصب يعد صعباً للغاية في ظل الانقسامات في صفوف «كتلة الجمهوريين في مجلس النواب».

وقال ترامب قبل التصويت «لم أسمع تعليقاً سلبياً واحداً عنه، الجميع يحبه وهو محترم من قبل الجميع، إنه شخص سيكون مذهلاً لربما لسنوات».