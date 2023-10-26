السفيرة فوزية زينل تشارك في الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين لمناقشة وثائق القمة العربية الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة -

شاركت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، في الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة لمناقشة وثائق القمة العربية الأفريقية التي ستعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١١ نوفمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع، استعراض كافة التحضيرات اللوجستية والإعداد للقمة، علاوة على مناقشة كافة الوثائق ذات الصلة والموضوعات التي سيتم مناقشتها في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية المتعلقة بالدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية.



وقد ضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، السفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والسيد عبدالرحمن حسن هاشم، الوزير المفوض بالمندوبية الدائمة لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية.