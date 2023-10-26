مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: حماس ارتكبت مجزرة ضد اليهود لم تحدث منذ المحرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مندوب إسرائيل في مجلس الأمن، إن من صوت ضد مشروع قرار الولايات المتحدة، أوضح للعالم أن المجلس عاجز عن إدانة حماس.

وتابع مندوب إسرائيل: "عودة أهالي غزة إلى شمال القطاع سيزيد من الخسائر البشرية لأنها منطقة عمليات".

وأوضح مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: "حماس ارتكبت مجزرة ضد اليهود لم تحدث منذ المحرقة، ويجب أن يكون موضوع الرهائن لدى حماس أولوية للمجتمع الدولي".

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أمريكي، لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة.

واستخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن هدنة إنسانية في غزة.

ومن جانبه قال المندوب الصيني في مجلس الأمن، إن مشروع القرار الأمريكي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل.

وتابع مندوب الصين في مجلس الأمن، أن بلاده ستصوت لصالح مشروع القرار الروسي بشأن غزة، مشيرا إلى أنه يجب أن مراعاة المخاوف الأمنية للجانين وليس الجانب الإسرائيلي فقط.