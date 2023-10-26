جيش الاحتلال يعلن التصدي لصاروخ أرض جو أطلق من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت قبل قليل، صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة مأهولة تابعة للجيش الإسرائيلي.

ووفقا لمتحدث جيش الاحتلال، فإن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ردت على الهجوم بقصف مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم سيعملون على اغتيال قادة حماس أينما كانوا.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الحرب ستكون طويلة وسنحتاج للتحلي بالمرونة، حماس هي داعش وأسوأ".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لا تغيير في التعليمات بما يخص الجبهات، المعركة طويلة وهدفها القضاء على حماس ".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنبذل كل الجهود السياسية والاستخباراتية والعسكرية من أجل الرهائن، وأن تل أبيب لديها إصرار على تحقيق جميع أهدافها خلال الحرب على حماس في غزة" مؤكدا: "من يستهدف إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".