مندوب فلسطين: مجلس الأمن أصبح مشلولا عن اتخاذ أي قرار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنهم يحشدون الرأي، من أجل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: "نأمل أن تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة من التصرف، لأن مجلس الأمن أصبح مشلولا عن اتخاذ أي قرار، ونحن بحاجة إلى قيادات حاسمة تدافع عن القانون الدولي".

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "الشلل في مجلس الأمن يؤكد صحة توجه المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنناقش غدا قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيتم التصويت عليه بعد غد".

وأضاف مندوب فلسطين: "نحيي موقف الأمين العام للأمم المتحدة في دفاعه عن القانون الإنساني الدولي".

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أمريكي، لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة.

واستخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن هدنة إنسانية في غزة.

ومن جانبه قال المندوب الصيني في مجلس الأمن، إن مشروع القرار الأمريكي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل.

وتابع مندوب الصين في مجلس الأمن، أن بلاده ستصوت لصالح مشروع القرار الروسي بشأن غزة، مشيرا إلى أنه يجب أن مراعاة المخاوف الأمنية للجانين وليس الجانب الإسرائيلي فقط.