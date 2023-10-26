شكرا لقرائتكم خبر عن رياض عبد الستار: المجتمع الدولى يدرك أهمية القاهرة كلاعب استراتيجى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولي يدرك أهمية القاهرة كلاعب وفاعل استراتيجي في المنطقة، وخاصة إذا ارتبط الأمر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن مصر شكلت حائط صد قوي أمام جرائم الاحتلال على المستوى الدولي العالمي.

وقال رياض عبد الستار، إن التحركات والدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع العالم أمام مسؤلياته، مشيرا إلى أن الصورة الكاملة التي قدمتها مصر للعالم هي ما دفعت الأمين العام للأمم المتحدة لإدانة جرائم الاحتلال بشدة.

وأشار إلى حرص مصر التوصل إلى توافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام من خلال استمرار التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.