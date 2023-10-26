شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: نجهز ملف يرصد انتهاكات إسرائيل لتداوله في المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الانسان بمجس النواب، عملهم على ملف يجهزونه ويرصد انتهاكات اسرائيل ضد المدنيين في فلسطين وفيه كل المخالفات الصريحة من الكيان الصهيوني، موضحة أن الموضوع أصبح جريمة في حق الانسانية وتخطى كل الحدود الحمراء.

وأضافت نانسي نعيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن الملف الذي يتم اعداده سيتم تداوله في المحافل الدولية، قائلة: نوثق كل الانتهاكات في ملف وعايزين نوثق ده وفرصة ذهبية ننقل ما يجري ويحدث وما حدث من منعنا من دخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة".

وتابع: "نعلم على الملف في مجلس النواب بمشاركة المنظمات الحقوقية في مصر وكل الأطراف المعنية، هنقول حقائق مفيهاش شبهة وده تسجيل للزمن، ونفسنا طويل من نفس المقاومة الفلسطينية وعندنا آليات نتكلم فيها وما ضاع حق وراءه مطالب والناس كلها على قلب رجل واحد".