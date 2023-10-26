شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين وتعلن تضامنها مع وائل الدحدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت نقابة الصحفيين المصريين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة والمتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينين والتي أسفرت خلال اليوم الأخير فقط عن استشهاد ثلاثة زملاء جدد وثلاثة من عائلة الزميل وائل الدحدوح هم زوجته وابنته وابنه في قصف عنيف طال منزل يحتمون به في وادي غزة أحد المناطق التي طلب الاحتلال نقل السكان لها.

وحيت نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء في فلسطين الذين يصرون على مواصلة العمل وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم ألة حرب وحشية في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين وناقلي الحقيقة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 22 زميلا وسقوط عشرات الجرحى فضلا عن تدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية واستهداف منازل عشرات الزملاء الصحفيين واعتقال 30 صحفيا في الضفة الغربية.

وأكدت النقابة أنها إذ تعبر عن خالص تضامنها مع كل الصحفيين الفلسطينين الذين يواجهون الموت من أجل نقل الحقيقة فإنها تعلن عن أحر تعازيها في كل الزملاء الشهداء وفي عائلة الزميل وائل الدحدوح والذي ضرب أروع أمثلة البطولة، حيث تلقى نبأ استهداف أسرته بينما كان يمارس عمله في تغطية مجزرة صهيونية أخرى بحق سكان حي اليرموك بغزة.

وأوضحت أن وائل الدحدوح قد سبق اعتقاله وقضى 7 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعاد لقطاع غزة قبل أسبوعين فقط من نشوب الحرب عبر معبر رفح بصحبة زوجته الشهيدة، مضيفة :"كما أسفرت المذابح المروعة لجيش الاحتلال عن استشهاد 3 صحفيين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث استشهد فجر اليوم الصحفي سائد الحلبي من قناة الأقصى الفضائية، إثر استهداف منزله في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد زميله في القناة أحمد أبو مهادي، وفي وقت سابق استشهدت الصحفية المستقلة سلمى مخيمر وطفلها في قصف على مدينة رفح، ليرتفع عدد شهداء الجسم الصحفي إلى 22 منذ السابع من أكتوبر".

وتابعت :"ولم يتوقف استهداف أسر الصحفيين عند عائلة الزميل وائل الدحدوح بل أن جرائم الاحتلال طالت العشرات من الصحفيين وأسرهم، ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينية تدمير الاحتلال لنحو عشرين منزلاً يقطنها صحفيون وعائلاتهم مما أدى إلى استشهاد العشرات مع عائلاتهم وأصيب البعض الآخر بإصابات دامية كما حدث مع الصحفي في إذاعة صوت الأسرى أحمد شهاب، الذي قصف منزله واستشهد هو و زوجته وأولاده الثلاث، وكذلك الصحفي أسعد شملخ ونحو خمسة من أفراد اسرته، والصحفية إسلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة والصحفي عصام بهار الذي استشهد مع زوجته نتيجة قصف منزله، وكذلك الصحفي محمد بعلوشة والذي استشهد مع ابنته وبعض أقاربه، والصحفي محمد أبو علي وابنه وأدى قصف منزل الصحفي فراس الشاعر إلى استشهاد نحو سبعة من عائلته في حين نجا هو من القصف. كما طالت الغارات الجوية المكثفة لجيش الاحتلال منزل عائلة المصور الصحفي علي جاد الله في حي الرمال، وأسفرت عن استشهاد اثنين من أشقائه وثلاثة من أقربائه، فيما بقي عدد منهم تحت الأنقاض. ووثق الصحفي جاد الله عبر الفيديو جثمان والده في المقعد الخلفي لسيارته وهو يذهب وحيدا لدفنه .فيما استشهد 10 من أعمام الصحفي مثنى النجار وانسبائه نتيجة قصف صاروخي على منازل العائلة، وامتد الاستهداف إلى الصحفي حازم بن سعيد الذي أصيب بينما استشهد ابنه وابنته ووالديه وشقيقه وزوجة شقيقه وبقي بعض أفراد أسرته تحت الانقاض".

وطالبت نقابة الصحفيين بضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب ، مشددة على أن إفلات مرتكبى جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين هو الذى شجع الاحتلال الإسرائيلى على الإمعان، والتصعيد فى ارتكابه المزيد منها.

وأكدت نقابة الصحفيين المصريين أنها لن تتوقف عن كشف ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيونى من فظائع وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، لافتة الى أن جريمة استهداف الصحفيين لن تطمس الحقائق، ولن تمحو الجريمة، التى تمارس بحق شعب كل جريمته أنه يدافع عن حقه فى وطن حر، ضد واحد من أسوأ أنواع الاحتلال الاستيطانى العنصرى، التى عرفها التاريخ الإنسانى.