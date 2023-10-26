شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: جيش الاحتلال فاقد للشرف ويعتدي على النساء والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إننا في الأزمة الفلسطينية أمام حالة احتلال وانتهاك لحقوق الإنسان وهى أساس المشكلة، لافتا إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان موقفها محسوم من القضية الفلسطينية وترى أننا أمام فصل عنصري وإدانة أخلاقية كاملة لأعمال الاحتلال الوحشية في حق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مصر وفلسطين.. قيادة تاريخية لنصرة القضية ورفض مخططات التصفية والتهجير".

وأضاف أن هناك حالة قتل منهجي مستمر للأطفال والأبرياء في فلسطين، فجيش الاحتلال الإسرائيلي فاقد للشرف ويعتدي على النساء ويكسر ذراع الأطفال.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك الصالون كلا من؛ السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والنائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية.