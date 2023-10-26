البرلمان الليبي يطالب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد "فورا"

طالب مجلس النواب الليبي سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا، احتجاجا على دعم بلدانهم الدولة العبرية في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا مكثفا.
واعتبر مجلس النواب الليبي في بيان، إن "الحرب الدائرة في غزة اليوم، هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأميركية والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصر". وأضاف "من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان المحتل في جرائمه مغادرة البلاد فورا". كما حذّر أنه في حال "عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة" لإسرائيل.
واعتبر البرلمان زيارة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى اسرائيل، وإعلان دعمهم لها، يهدف إلى "إبادة الشعب الفلسطيني، ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة".
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