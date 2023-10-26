كتل هوائية حارة نسبياً وجافة يستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تؤثر كتل هوائية حارة نسبياً وجافة مصدرها مصر وشمال أفريقيا تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة، حيث تنحسر وتنخفض درجات الحرارة وتزيد نسبة الرطوبة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة يتحول مساء إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة .نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا في الفترة الصباحية و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية كما ترتفع نسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ ليلا .

السبت: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية ،يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة