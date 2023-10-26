المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط تعود إلى المنطقة لتعزيز جهود منع توسّع النزاع

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ مبعوثتها إلى الشرق الأوسط باربرا ليف عادت إلى المنطقة لتعزيز الجهود الأميركية الرامية لمنع اتّساع نطاق الحرب المستعرة بين إسرائيل وحماس.

واوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّ "ليف، كبيرة مبعوثي واشنطن إلى الشرق الأوسط، عادت إلى المنطقة بعد أن رافقت وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولة أزمة". وأضافت أنّ "المبعوثة قصدت أولاً الإمارات العربية المتّحدة على أن تزور بعدها كلاً من قطر وسلطنة عمان ومصر والأردن وإسرائيل، من دون أن تستبعد زيارة دول أخرى معنية بالأزمة الراهنة".

وأوضح البيان أنّ ليف "ستتشاور مع الشركاء الإقليميين وستعزّز الجهود الرامية للحؤول دون اتّساع نطاق النزاع الدائر في الشرق الأوسط".