بعد توبيخها لـ مراسلة CNN.. رحمة زين تحرج بيرس مورجان: إسرائيل طفلة مدللة لأمريكا ولا تستطيع أن تقول لا لنفسها

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت الفتاة المصرية رحمة زين، أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الإذن بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال حوارها مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، وصفت رحمة زين إسرائيل بأنها "الطفلة المدللة" التي لا تستطيع أن تقول لا لنفسها حتى أصبحت مصابة باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع".

واحرجت "رحمة" بيرس مورجان والمجتمع الأمريكي، حيث بدأت تتحدث عن إسرائيل والدعم غير المشروط الذي تحصل عليه من أمريكا، قائلة: "إنها ليست حرب لأن الحرب تفترض إن كلا الطرفين على قدم مساواة وهذا لم يحدث."

وأضافت أن الأمم المتحدة "يجب عليها أن تنظر في مهامها وتتعرف على الحقائق، وأنها ليست مجازر ترتكبها إسرائيل بمساندة أمريكا وأوروبا وموافقة الأمم المتحدة."

وأكملت رحمة زين قائلة: “طالما دولة مثل إسرائيل تجبر النساء على الولادة في نقاط التفتيش وتعامل الفلسطينيين بهذه الطريقة، فسيستمر وجود حماس”.